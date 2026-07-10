Garanti BBVA Partners Tech Programı’nda yeni dönem girişimleri belli oldu

Garanti BBVA'nın teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Garanti BBVA Partners Tech Programı'nın 10. dönemi başladı. Başvuru ve jüri değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından programa kabul edilen girişimler belli oldu.

Programın bu dönem için jüri kadrosunda Ali Karabey (212 Kurucu Ortağı), Prof. Dr. Attila Dikbaş (İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü), Dr. Çağla Gül Şenkardeş (İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi), İsa İnci (Nextven Kurucu Ortağı), Kerem Bozokluoğlu (Logo Ventures Venture Capital Investor), Mustafa Şen (GT Ödeme Sistemleri Genel Müdürü), Özerk Şener (Jupiter Kurucu Ortağı ve CEO), Sibel Kaya (Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı) ve Uğur Kaplan (GT AI Factory Genel Müdürü) yer aldı.

REKLAM

Jürilerin kapsamlı değerlendirme sürecinin ardından programa kabul edilen girişimler, 6 ay boyunca Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı’nın bir parçası olarak kapsamlı desteklerden yararlanma fırsatı elde edecekler. Program ile girişimcilere ofis alanı, ihtiyaca özel mentorluk, Garanti BBVA ve iştirakleriyle iş birliği olanakları, reklam ve PR destekleri, eğitim ve seminerler ile avantajlı bankacılık ürün ve hizmetleri sunulacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, programa ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Girişimcilerin ihtiyacı yalnızca finansmanla sınırlı değil. Bazen bilgiye, bazen doğru bağlantılara, bazen görünürlüğe, bazen de cesaretlendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Partners Tech Programımızda standart bir hızlandırma modeli sunmuyor, her girişimin ihtiyacının farklı olduğunun farkındalığıyla daha seçici, daha odaklı ve terzi işi bir yaklaşımla ilerliyoruz. Mentorluk, eğitim, iş birliği fırsatları ve güçlü ekosistem ağımızın yanı sıra Garanti BBVA'nın kurumsal bilgi birikimini de girişimcilerle buluşturuyoruz. Bu yıl programa seçilen girişimlerin üretken yapay zekâdan siber güvenliğe, blokzincir teknolojilerinden yeni nesil müşteri deneyimine uzanan alanlarda geliştirdiği çözümler, Türkiye'deki teknoloji girişimciliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından da son derece kıymetli. Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte güçlü başarı hikâyelerine dönüşeceğine inanıyor, bu yolculukta onların yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz."

REKLAM

BUGÜNE KADAR 65 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ PROGRAMA DAHİL OLDU

Garanti BBVA, 2015 yılından bu yana yürüttüğü Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile teknoloji tabanlı girişimcilerin büyüme yolculuklarına destek oluyor. Program kapsamında bugüne kadar 65 teknoloji girişimi desteklendi.

GARANTİ BBVA PARTNERS TECH PROGRAMI 10. DÖNEM GİRİŞİMLERİ

Eriklabs

Eriklabs, kurumların yazılım geliştirme süreçlerinde test operasyonlarını yapay zekâ ile uçtan uca otomatikleştiren çözümler geliştiriyor. LLM destekli test otomasyonu, performans testleri, cihaz testleri ve kalite güvence (QA) danışmanlığı hizmetleri sunarak yazılım ekiplerinin geliştirme hızını artırmayı ve test süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Text2Test

Text2Test, yazılım bilgisi olmayan kullanıcıların dahi doğal dilde komut vererek yazılım testi yapabilmesini sağlayan yapay zekâ tabanlı bir platform geliştiriyor. Şirket, test süreçlerini yapay zekâ desteğiyle kolaylaştırarak yazılım geliştirme ekiplerinin verimliliğini artırmayı ve ürünlerin daha hızlı hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Rudiq

Rudiq, gayrimenkul ve enerji gibi gerçek dünya varlıklarını blokzincir teknolojisiyle dijital tokenlara dönüştürerek yönetim, saklama ve alım-satım süreçlerini dijitalleştiriyor. Girişim, parçalı sahiplik modeli sayesinde yüksek maliyetli ve likiditesi düşük varlıkların daha geniş yatırımcı kitlelerine erişmesini sağlayarak alternatif yatırım modelleri sunuyor.

Freya

Freya, kurumsal şirketlere yönelik LLM destekli, doğal diyalog kurabilen yapay zekâ sesli asistanları geliştiriyor. Geleneksel IVR sistemlerinin yerine geçen bu çözüm, insan benzeri iletişim kurabilen ve akıl yürütebilen yapısıyla müşteri deneyimini iyileştirirken operasyonel verimliliği de artırmayı hedefliyor.

Fraud.com

Fraud.com, bankalar ve finansal kuruluşlara yönelik kimlik doğrulama, biyometrik doğrulama, işlem izleme ve dolandırıcılık orkestrasyonu çözümleri sunuyor. Dijital müşteri yolculuğunda güvenliği artırmayı amaçlayan platform, dolandırıcılık risklerini azaltırken müşteri deneyiminin kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor.