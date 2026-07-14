ABD'li teknoloji şirketi IBM, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin öncü finansal sonuçlarının Wall Street beklentilerini karşılamayacağını duyurdu.

Şirket, ikinci çeyrekte gelirinin 17,2 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına kârının ise 2,93 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Analistlerin beklentisi ise 17,86 milyar dolar gelir ve hisse başına 3,02 dolar kâr yönündeydi.

Açıklamanın ardından IBM hisseleri ABD piyasalarında açılışta yüzde 24 düştü. Bu hisselerdeki 40 yılın en sert düşüşü oldu.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI YAZILIM HARCAMALARINI BASKILADI

IBM CEO'su Arvind Krishna, yatırımcılara gönderdiği mektupta, müşterilerin haziran ayının son haftalarında bütçelerini yazılım harcamalarından sunucu, depolama ve bellek gibi veri merkezi altyapısı yatırımlarına kaydırdığını belirtti.

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Krishna, şirketin bu sermaye harcaması değişiminin büyüklüğünü öngöremediğini ifade ederek, sektör genelindeki siber güvenlik endişelerinin de müşteri kararlarını etkilediğini söyledi.

CEO Krishna, "Bu koşullar ekiplerimizin kusursuz çalışmasını gerektiriyordu ancak bu çeyrekte bunu başaramadık. Yeterince hızlı hareket edemedik ve birçok büyük anlaşmayı beklediğimiz takvimde sonuçlandıramadık." değerlendirmesinde bulundu.

ALTYAPI GELİRLERİ GERİLEDİ

Öncü verilere göre şirketin ikinci çeyrek gelirleri yıllık bazda yüzde 1 artışla 17,2 milyar dolara ulaştı. Yazılım gelirleri yüzde 5 artarken, danışmanlık gelirleri yatay seyretti. Altyapı gelirleri ise yüzde 7 düştü. IBM'in GAAP esasına göre hisse başına kârı 2,27 dolar, düzeltilmiş hisse başına kârı ise 2,93 dolar olarak gerçekleşti.

IBM, nihai ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 22 Temmuz'da açıklayacak.