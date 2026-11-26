İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar başkanlığında Kültürpark Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, dün Eskişehir'de kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler ile kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Genel kurulda, konut ve konut dışı abonelerin su tarifelerinde kademeli indirime gidilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

SU VE ATIK SU BİRİM BEDELİ 60 LİRADAN 22 LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni tarifeyle 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe yükseltildi.

Konut abonelerinde ilk 10 metreküp su ve atık su birim bedeli 60 liradan 22 liraya düşürüldü. Böylece tüketim kademesinde yüzde 63 indirim yapıldı.

Konut abonelerinin 11-20 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyatı 99,83 liradan 70 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyatı 145 liradan 140 liraya indirildi.

Konut dışı abonelerde ilk 10 metreküp için uygulanan indirimli birim bedel 143,6 liradan 44 liraya düşürüldü. Bu kademedeki indirim oranı yaklaşık yüzde 70 oldu. Aynı abonelik grubunda 11-20 metreküp tüketim kademesinde birim fiyatı 199,65 liradan 140 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyat ise 290 liradan 280 liraya indirildi.

Yeni su tarifesinin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI SAYGILI'DAN SU İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, su tarifelerinde yapılan indirimin İzmir'e hayırlı olmasını diledi.

Kararın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alındığını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Su tarifelerinde çeşitli kademelerde yüzde 65'e varan indirimin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli hemşehrilerimizin suya daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi adına çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a, Cumhur İttifakı Meclis Grubumuza ve kararın oy birliğiyle kabul edilmesine katkı sunan tüm parti gruplarına ve tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum.

İzmir'imizin ve hemşehrilerimizin yararına olan her çalışmanın yanında olmaya, AK Parti belediyecilik anlayışımızla şehrimize hizmet etmeye ve eser kazandırmaya devam edeceğiz."