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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Microsoft'tan yapay zeka hamlesi

        Microsoft'tan yapay zeka hamlesi

        ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, müşterilerinin yapay zeka ile iş süreçlerini dönüştürmesine yardımcı olmak amacıyla 2,5 milyar dolarlık yatırımla "Microsoft Frontier Company" adlı yeni bir kurumsal yapay zeka organizasyonu kuracağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 23:52 Güncelleme:
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        Microsoft'tan yapay zeka hamlesi

        Şirketten yapılan açıklamada, yeni yapının derin sektör bilgisi, değişim yönetimi ve sürekli iyileştirme deneyimini kurumsal düzeyde yapay zeka mühendisliği uzmanlığıyla birleştireceği belirtildi.

        Açıklamada, yeni organizasyonla dünya genelindeki müşterilere yapay zeka tabanlı dönüşüm süreçlerinde destek sağlanacağı aktarıldı.

        Söz konusu yapının sektördeki en büyük ve sonuç odaklı mühendislik organizasyonu olacağı vurgulanan açıklamada, bu girişim için 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, müşterilerle birlikte ölçülebilir iş sonuçlarına dayalı yapay zeka sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, devreye alınması ve sürekli iyileştirilmesi için 6 bin uzmanın görevlendirileceği bildirildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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