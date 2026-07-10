Motorine zam geldi
Motorinin litresine ortalama 3 lira 10 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 07:49 Güncelleme:
Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle motorinin litre fiyatı yaklaşık 3,10 TL arttı.
Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibarıyla birçok ilde 70 TL sınırına ulaşırken, bazı şehirlerde bu seviyenin üzerine çıktı.
Güncel pompa fiyatlarına göre motorinin litre fiyatları şöyle:
Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi unsurları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle il ve ilçeler arasında pompa fiyatlarında küçük farklılıklar görülebiliyor.
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