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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Motorine zam geldi

        Motorine zam geldi

        Motorinin litresine ortalama 3 lira 10 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 07:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorine zam geldi

        Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle motorinin litre fiyatı yaklaşık 3,10 TL arttı.

        Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibarıyla birçok ilde 70 TL sınırına ulaşırken, bazı şehirlerde bu seviyenin üzerine çıktı.

        Güncel pompa fiyatlarına göre motorinin litre fiyatları şöyle:

        • İstanbul Avrupa Yakası: 69,88 TL
        • İstanbul Anadolu Yakası: 69,73 TL
        • Ankara: 70,99 TL
        • İzmir: 71,26 TL
        • Antalya: 72,31 TL
        • Adana: 71,82 TL
        • Bursa: 70,87 TL
        • Kocaeli: 70,23 TL
        • Konya: 72,14 TL
        • Kayseri: 71,99 TL
        • Gaziantep: 71,97 TL
        • Samsun: 71,56 TL
        • Trabzon: 71,72 TL
        • Diyarbakır: 72,56 TL
        • Van: 72,61 TL
        • Şırnak: 72,70 TL

        Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi unsurları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle il ve ilçeler arasında pompa fiyatlarında küçük farklılıklar görülebiliyor.

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