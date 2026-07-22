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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Night Shift, 29-31 Temmuz'da Levent Teras'ta düzenlenecek

        Night Shift, 29-31 Temmuz'da Levent Teras'ta düzenlenecek

        Night Shift, Kolektif House ve Miles&Smiles iş birliğiyle 29-31 Temmuz tarihleri arasında Levent Teras'ta gerçekleştirilecek. Başka Sinema'nın seçkisinden oluşan üç günlük program kapsamında açık hava film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        Night Shift, 29-31 Temmuz'da Levent Teras'ta düzenlenecek

        Night Shift, Kolektif House ve Miles&Smiles iş birliğiyle 29-31 Temmuz tarihleri arasında Levent Teras'ta gerçekleştirilecek. Başka Sinema'nın seçkisinden oluşan üç günlük programda, film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli deneyim alanları da yer alacak.

        Etkinlik kapsamında her akşam kapılar saat 19.00'da açılacak, film gösterimleri ise saat 21.00'de başlayacak.

        Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Kolektif House olarak insanların üretirken ilham aldığı, bağ kurduğu ve yeni deneyimler yaşadığı esnek çalışma alanları tasarlıyoruz. Kültür ve sanatın bu deneyimin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyor, topluluğumuzu ortak anılar etrafında buluşturan projelere yatırım yapıyoruz. Miles&Smiles iş birliğiyle ikinci kez düzenlediğimiz Night Shift de bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde benzer deneyimleri farklı Kolektif House lokasyonlarına taşıyarak topluluğumuzla daha fazla noktada buluşmayı hedefliyoruz."

        Film Programı:

        • 29 Temmuz: Ticket To Paradise
        • 30 Temmuz: The Fall Guy
        • 31 Temmuz: Grease
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