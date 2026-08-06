OpenAI, Apple’ın ticari sır davasının reddedilmesini istedi: “Tamamen yeni bir şey inşa ediyoruz”

Teknoloji dünyasının iki devi arasında tırmanan hukuki mücadele, yapay zekâ çağının cihaz savaşını mahkeme salonlarına taşıdı. Apple, Temmuz ayında açtığı davada OpenAI’ı, eski çalışanlar, işe alım stratejileri ve tedarikçi ilişkileri aracılığıyla gizli bilgilerini elde ederek tüketici donanımı hedeflerini hızlandırmakla suçlamıştı. OpenAI ise Çarşamba günü ABD’li bir yargıca sunduğu dilekçeyle bu iddiaları kökünden reddetti. Şirket avukatları, OpenAI’ın Apple’ın ticari sırlarına “hiçbir kullanımı, ihtiyacı veya arzusu olmadığını” vurgulayarak, geliştirdikleri projenin Apple’daki hiçbir ürüne benzemediğini savundu. Bu gelişme, yalnızca iki şirket arasındaki gerilimi değil, aynı zamanda yapay zekânın geleneksel uygulama ve işletim sistemi modellerini aşan yeni cihazlarla tüketici dikkatini nereye yönlendireceği tartışmasını da alevlendirdi.

OpenAI avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede net bir dil kullandı: “OpenAI, Apple’ın ticari sırlarına hiçbir kullanım, ihtiyaç veya arzu duymuyor. OpenAI, Apple’daki hiçbir şeye benzemeyen tamamen yeni ve farklı bir şey inşa ediyor.”

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Şirket, Apple’ın şikayetinin ticari sır koruması talep ettiği bilgileri yeterince tanımlamadığını, genel ürün geliştirme kategorilerinin bir davayı ayakta tutmaya yetmediğini belirtti. Ayrıca Apple’ın “korunabilir bir ticari sır” sahibi olduğunu kanıtlayamadığını ve davalıların herhangi birinin “makul şekilde haksız temellük” yaptığını iddia edemediğini savundu.

APPLE’IN İDDİALARI

Apple, davasında OpenAI’ın eski çalışanları üzerinden sistematik şekilde gizli bilgilere ulaştığını ve bunları tüketici donanımı hedeflerini hızlandırmak için kullandığını öne sürmüştü. Analistler, OpenAI’ın kendi telefonu veya benzeri bir cihaz üzerinde çalıştığını düşünüyor. Bu tür cihazların başarılı olması halinde, geleneksel uygulamalara veya işletim sistemlerine ihtiyaç duymadan kullanıcı dikkatini doğrudan kendilerine çekebileceği ve Apple’ın en çok satan ürünü iPhone’un konumunu zayıflatabileceği endişesi dile getiriliyor. İki şirket arasındaki bu dava, gelecekteki yapay zekâ cihazlarının kontrolünün kimde olacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

“YETENEK EKSİKLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR”

OpenAI, Apple’ın bu davayı “temelsiz ve bahaneli” bir şekilde kullandığını iddia etti. Şirket, Apple’ın yetenek piyasasındaki eksikliklerini, çalışanlarını elinde tutamamasını ve yapay zekâyı ürünlerine entegre etme konusundaki başarısızlıklarını bu hukuki hamleyle örtbas etmeye çalıştığını savundu. Apple ise Reuters’ın OpenAI’ın dilekçesine ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

MEVCUT İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

İronik bir şekilde, iki şirket arasında hâlen aktif bir ortaklık bulunuyor. Apple kullanıcıları Siri üzerinden ChatGPT sonuçlarına erişebiliyor, iPhone kullanıcıları ise iOS ayarlarından doğrudan ChatGPT üyeliklerine kaydolabiliyor. Bu iş birliği sürerken mahkeme salonlarında yaşanan gerilim, teknoloji sektöründe hem rekabetin hem de iş birliğinin ne kadar iç içe geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.