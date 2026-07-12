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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Apple, OpenAI ve iki eski çalışanına ticaret sırları hırsızlığı suçlamasıyla dava açtı

        Apple, OpenAI ve iki eski çalışanına ticaret sırları hırsızlığı suçlamasıyla dava açtı

        Apple, OpenAI ve iki eski üst düzey çalışanını, ChatGPT üreticisinin tüketici donanım alanındaki iddialı stratejisini hızlandırmak için şirketin gizli ticaret sırlarını sistematik olarak ele geçirmek ve kullanmakla suçladı. Eski çalışanların dizüstü bilgisayar erişim ihlalleri, tedarikçi bilgileri, iç doküman paylaşımları ve işe alım süreçleri üzerinden yürütüldüğü öne sürülen geniş kapsamlı bir operasyonun yer aldığı dava, iki teknoloji devi arasındaki ortaklık ilişkisini ciddi şekilde zedeledi. Bu gelişme, yapay zekâ teknolojilerinin hızla evrildiği bir dönemde donanım ve yazılım entegrasyonunda yaşanan şiddetli rekabetin, güvenlik risklerini ve fikri mülkiyet savaşlarını nasıl ön plana çıkardığını gösteriyor.

        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        Apple'dan OpenAI'ye dava!

        Yapay zeka teknolojilerinin hızla ilerlediği günümüzde, büyük teknoloji şirketleri arasındaki rekabet yalnızca yenilikçilikle sınırlı kalmıyor; veri güvenliği, ticaret sırlarının korunması ve fikri mülkiyet hakları da kritik bir mücadele alanına dönüştü. Özellikle generatif yapay zeka modellerinin tüketici cihazlarına entegrasyonuyla birlikte güvenlik riskleri artarken, şirketler hem yetenek savaşını hem de gizli bilgilerinin korunmasını öncelik haline getirdi. Bu rekabetin en yeni ve dikkat çekici örneği, Apple’ın OpenAI ve iki eski çalışanına karşı açtığı ticaret sırları davası oldu.

        TİCARİ SIRLARI ÇALINDI MI?

        Apple’ın ABD’nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açtığı davada, eski kıdemli sistem elektrik mühendisi Chang Liu ve iPhone ile Apple Watch ürün tasarımından sorumlu eski başkan yardımcısı Tang Yew Tan doğrudan sanık olarak yer alıyor. Apple, Liu’nun şirket tarafından verilen dizüstü bilgisayarı iade etmediğini, bir kimlik doğrulama açığını istismar ederek dahili ağa girdiğini ve düzinelerce gizli donanım dosyası indirdiğini iddia ediyor.

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        Tang Yew Tan’ın ise 24 yıllık Apple kariyerinin büyük bölümünde iPhone projelerinde çalıştığı belirtilirken, ayrılmadan önce Apple tedarikçilerine ve sektör özetlerine dair bilgileri kendisine e-posta ile gönderdiği ve OpenAI’de yeni rolünde bu bilgileri kullandığı öne sürülüyor. Apple, Tan’ın OpenAI’nin donanım stratejisine önemli katkılar sağladığını belirtiyor.

        PERSONELLERİ ALMA VE BİLGİ AKTARIMI İDDİALARI

        Dava dosyasına göre OpenAI, Apple’dan ayrılan yüzlerce çalışanı bünyesine kattı ve şu anda 400’den fazla eski Apple personelini istihdam ediyor. Apple, bu durumun tesadüf olmadığını ve bazı çalışanların bilinçli olarak şirket sırlarını taşıdığını savunuyor.

        Özellikle Tang Yew Tan’ın, Apple adaylarını OpenAI iş görüşmelerine Apple parçalarıyla gelmeleri için teşvik ettiği ve bir adayın “Bunları ofisten alabileceğimizi bilmiyordum” ifadesiyle şaşkınlığını dile getirdiği olay dosyaya girdi. Ayrıca OpenAI çalışanlarının Apple tedarikçilerinden gizli üretim teknikleri (örneğin özel metal bitirme yöntemi) talep ettiği ve tedarikçinin bunu Apple’dan izin alındığına inanarak uyguladığı da iddialar arasında yer alıyor.

        OpenAI, son dönemde yalnızca yazılım değil, donanım tarafına da önemli yatırımlar yapıyor. Jony Ive’in kurucusu olduğu donanım girişimi io Products’ı 6,5 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın alması, bu stratejinin en somut göstergesi oldu. Analistler, OpenAI’nin kendi akıllı telefonu veya geleneksel işletim sistemi ve uygulamalara bağımlı olmayan yeni nesil AI cihazları geliştirdiğini belirtiyor. Bu hamleler, Apple’ın iPhone’daki hâkimiyetini doğrudan tehdit ediyor ve tüketici dikkatini iPhone’dan uzaklaştırma potansiyeli taşıyor.

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        ORTAKLIKTAN REKABETE GEÇİŞ

        2024’te Apple, Apple Intelligence teknolojisini cihazlarına entegre ederken OpenAI’nin ChatGPT’sini Siri’ye ve iOS ayarlarına eklemişti. Kullanıcılar Siri üzerinden ChatGPT’ye erişebiliyor ve doğrudan ChatGPT aboneliği satın alabiliyordu. Ancak OpenAI’nin donanım alanına girmesiyle “ortak” statüsü “potansiyel rakip”e dönüştü. PP Foresight analisti Paolo Pescatore, “Apple, OpenAI’yi artık partnerden ziyade rakip olarak görüyor. OpenAI ise iPhone’a olan bağımlılığını azaltıp doğrudan tüketiciyle bağ kurmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu. Bu dava, zaten kırılgan hale gelen ortaklığı daha da zayıflatma riski taşıyor.

        APPLE’IN ÖNCEKİ UYARILARI VE TARAFLARIN TEPKİLERİ

        Apple, Şubat ayında OpenAI’ye yazılı bir bildirim göndererek gizli bilgilerin sızdığını ilettiğini ve konuyu görüşmek istediğini ancak yanıt alamadığını açıkladı. OpenAI ise davaya ilişkin açıklamasında “Başka şirketlerin ticaret sırlarıyla ilgilenmiyoruz. İnsanları güçlendiren yenilikçi teknolojiler üretmeye odaklanıyoruz” dedi.

        Stanford Hukuk Fakültesi’nden Prof. Mark Lemley, davanın “çok büyük bir dava potansiyeli” taşıdığını ancak California yasaları nedeniyle sadece eski çalışanların işe alınmasının yasal olduğunu belirtti. Somut belge çalma ve kullanma iddialarının ispatlanması halinde OpenAI’nin zor durumda kalabileceğini söyledi.

        Rutgers Hukuk Fakültesi’nden Prof. Camilla Hrdy ise davanın donanım odaklı olmasının süreci karmaşıklaştırabileceğini, çünkü önceki AI ticaret sırları davalarının genellikle yazılım merkezli olduğunu ifade etti. Dava ilerledikçe yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

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