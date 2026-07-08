Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.284,32 %-1,47
        DOLAR 46,8579 %0,04
        EURO 53,4631 %-0,02
        GRAM ALTIN 6.128,82 %-0,90
        FAİZ 40,52 %0,75
        GÜMÜŞ GRAM 88,58 %-1,95
        BITCOIN 61.969,00 %-2,67
        GBP/TRY 62,5192 %-0,15
        EUR/USD 1,1405 %-0,06
        BRENT 78,65 %6,05
        ÇEYREK ALTIN 10.016,40 %-0,94
        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI, GPT-5.6'yı tanıtıyor

        OpenAI, GPT-5.6'yı tanıtıyor

        OpenAI, ulusal güvenlik gerekçesiyle ertelenen en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-5.6'yı bugün tanıtıyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        OpenAI, GPT-5.6'yı tanıtıyor

        OpenAI, ABD hükümetinin güçlü yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanılabileceğine ilişkin artan ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle geçen ay ertelenmesini istediği en yetenekli modeli GPT-5.6'yı Perşembe günü kamuoyuna tanıtacak.

        Uzmanların belirttiğine göre, ABD ve Çin, karmaşık, birbirine bağlı ve genellikle on yıllarca eski teknoloji sistemlerine dayanan sektörlerdeki gelişmiş siber saldırıları önemli ölçüde hızlandırabilecek, son teknoloji ürünü yapay zeka modelleri geliştirmek için bir yarış içinde.

        Washington, teknolojinin Çin, Rusya veya diğer ülkelerdeki askeri veya istihbarat güçleri tarafından kötüye kullanılabileceği endişesiyle, gelişmiş yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesine yönelik denetimi artırdı.

        REKLAM

        Çinli yetkililer, henüz piyasaya sürülmeyenler de dahil olmak üzere ülkenin en gelişmiş yapay zeka modellerine yurt dışından erişimin sınırlandırılması konusunda önde gelen teknoloji şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

        ABD HÜKÜMETİ GPT-5.6'YI ONAYLADI

        OpenAI'nin rakibi Anthropic, ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle 12 Haziran'da uygulamaya koyduğu ihracat kontrolleri nedeniyle en gelişmiş yapay zeka modelleri Mythos 5 ve Fable 5'e erişimi tüm kullanıcılar için durdurmuştu. Şirketin gerekli güvenlik önlemlerini devreye almasının ardından kısıtlamalar geçen hafta kaldırılarak modellere yeniden erişim sağlandı.

        OpenAI'nin lansmanıyla ilgili haberi ilk duyuran Axios, Trump hükümetinin, şirket ve hükümet yetkilileri arasında yapılan ek testler ve görüşmelerin ardından GPT-5.6'nın geniş çaplı lansmanını onayladığını bildirdi.

        OpenAI, en gelişmiş modeli GPT-5.6'ya erişimi ilk aşamada, bilgileri yetkili makamlarla paylaşılmış ve titizlikle seçilmiş sınırlı sayıdaki iş ortağıyla sınırlandırdı.

        Şirket, salı günü geç saatlerde X hesabından yaptığı açıklamada, GPT-5.6 Sol modelinin yanı sıra daha düşük maliyetli Terra ve Luna modellerini de kullanıma sunacağını duyurdu.

        Öte yandan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceXAI da, Anthropic ve OpenAI ile rekabet ettiği yapay zeka pazarında amiral gemisi modeli Grok 4.5'i çarşamba günü kamuoyuna tanıtacağını açıkladı.

        YAPAY ZEKA MODELLERİNDE GÜVENLİK GÜNDEMİ

        ABD Başkanı Donald Trump ise gelişmiş yapay zeka modellerine yönelik yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameyle, yapay zeka geliştiricilerine "kapsanan sınır modellerini" güvenilir ortaklarına sunmadan önce bunları 30 güne kadar gönüllü olarak ABD hükümetinin incelemesine sunabilmelerinin önü açıldı.

        ABD yönetimi, Anthropic'in Fable modeline yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırırken, siber güvenlik uzmanlarına yönelik geliştirilen Mythos modeli yalnızca belirli "güvenilir" ABD kuruluşlarının erişimine açık kalmayı sürdürüyor.

        Çin tarafı ise Mythos'un yazılım güvenlik açıklarından yararlanma kapasitesi taşıyabileceği ve ABD tarafından Çin'e karşı kullanılabileceği endişesini dile getiriyor.

        Anthropic ise yaptığı değerlendirmede, herhangi bir yapay zeka modelinin jailbreak saldırılarına karşı tamamen korunaklı hale getirilmesinin "muhtemelen imkansız" olduğunu belirtti.

        *Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD Başkanı Trump Ankara'da

        Son dakika… NATO Ankara Zirvesi için Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede