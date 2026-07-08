OpenAI, GPT-5.6'yı tanıtıyor

OpenAI, ABD hükümetinin güçlü yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanılabileceğine ilişkin artan ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle geçen ay ertelenmesini istediği en yetenekli modeli GPT-5.6'yı Perşembe günü kamuoyuna tanıtacak.

Uzmanların belirttiğine göre, ABD ve Çin, karmaşık, birbirine bağlı ve genellikle on yıllarca eski teknoloji sistemlerine dayanan sektörlerdeki gelişmiş siber saldırıları önemli ölçüde hızlandırabilecek, son teknoloji ürünü yapay zeka modelleri geliştirmek için bir yarış içinde.

Washington, teknolojinin Çin, Rusya veya diğer ülkelerdeki askeri veya istihbarat güçleri tarafından kötüye kullanılabileceği endişesiyle, gelişmiş yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesine yönelik denetimi artırdı.

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Çinli yetkililer, henüz piyasaya sürülmeyenler de dahil olmak üzere ülkenin en gelişmiş yapay zeka modellerine yurt dışından erişimin sınırlandırılması konusunda önde gelen teknoloji şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD HÜKÜMETİ GPT-5.6'YI ONAYLADI

OpenAI'nin rakibi Anthropic, ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle 12 Haziran'da uygulamaya koyduğu ihracat kontrolleri nedeniyle en gelişmiş yapay zeka modelleri Mythos 5 ve Fable 5'e erişimi tüm kullanıcılar için durdurmuştu. Şirketin gerekli güvenlik önlemlerini devreye almasının ardından kısıtlamalar geçen hafta kaldırılarak modellere yeniden erişim sağlandı.

OpenAI'nin lansmanıyla ilgili haberi ilk duyuran Axios, Trump hükümetinin, şirket ve hükümet yetkilileri arasında yapılan ek testler ve görüşmelerin ardından GPT-5.6'nın geniş çaplı lansmanını onayladığını bildirdi.

OpenAI, en gelişmiş modeli GPT-5.6'ya erişimi ilk aşamada, bilgileri yetkili makamlarla paylaşılmış ve titizlikle seçilmiş sınırlı sayıdaki iş ortağıyla sınırlandırdı.

Şirket, salı günü geç saatlerde X hesabından yaptığı açıklamada, GPT-5.6 Sol modelinin yanı sıra daha düşük maliyetli Terra ve Luna modellerini de kullanıma sunacağını duyurdu.

Öte yandan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceXAI da, Anthropic ve OpenAI ile rekabet ettiği yapay zeka pazarında amiral gemisi modeli Grok 4.5'i çarşamba günü kamuoyuna tanıtacağını açıkladı.

YAPAY ZEKA MODELLERİNDE GÜVENLİK GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump ise gelişmiş yapay zeka modellerine yönelik yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameyle, yapay zeka geliştiricilerine "kapsanan sınır modellerini" güvenilir ortaklarına sunmadan önce bunları 30 güne kadar gönüllü olarak ABD hükümetinin incelemesine sunabilmelerinin önü açıldı.

ABD yönetimi, Anthropic'in Fable modeline yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırırken, siber güvenlik uzmanlarına yönelik geliştirilen Mythos modeli yalnızca belirli "güvenilir" ABD kuruluşlarının erişimine açık kalmayı sürdürüyor.

Çin tarafı ise Mythos'un yazılım güvenlik açıklarından yararlanma kapasitesi taşıyabileceği ve ABD tarafından Çin'e karşı kullanılabileceği endişesini dile getiriyor.

Anthropic ise yaptığı değerlendirmede, herhangi bir yapay zeka modelinin jailbreak saldırılarına karşı tamamen korunaklı hale getirilmesinin "muhtemelen imkansız" olduğunu belirtti.

*Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.