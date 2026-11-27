QNB Türkiye, tüzel müşterilerine yönelik geliştirdiği QNB Business programını Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenen özel bir lansmanla tanıttı. İş dünyasının farklı ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen QNB Business, finansal çözümleri günlük yaşama değer katan hizmetlerle tamamlıyor. Böylece müşteriler, bankacılık işlemlerinin yanı sıra seyahat ve ulaşım süreçlerinde de çeşitli imkânlardan yararlanabiliyor.

Program kapsamında müşteriler belirli kriterlere göre QNB Business, QNB Business Plus, QNB Business Premium ve QNB Business Executive olmak üzere dört farklı segmentten birinde yer alıyor. Müşteriler, bankayla çalışma büyüklükleri geliştikçe daha kapsamlı imkânlara erişebiliyor.

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QNB Business; havalimanı ayrıcalıklarından özel transfer seçeneklerine, avantajlı bankacılık işlemlerinden QNB Business Hizmet Hattı’na uzanan geniş bir yelpazede zaman kazandıran çözümler sunuyor. Program, müşterilerin hem iş hayatlarına hem de günlük yaşamlarına somut fayda sağlamayı hedefliyor.

QNB Business kapsamında müşterilere Kazandıran Günlük Hesap, Taksitli Ticari Kredi ve Borçlu Cari Hesap (BCH) ürünlerinde özel faiz oranları sunuluyor. Müşteriler QNB Mobil, İnternet Bankacılığı ve şubeler üzerinden EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Rahat Paket’ten yüzde 25 indirimli yararlanırken, kiralık kasa hizmetinde de segmentlerine göre yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen indirimlerden faydalanabiliyor.

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AMAÇ MÜŞTERİLERİN HAYATLARINA DEĞER KATMAK

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, QNB Business programına ilişkin olarak şunları söyledi: “QNB Türkiye olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini her zaman ön planda tutuyor, iş dünyasının değişen koşullarını yakından takip ederek ürün ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün müşterilerimizin beklentilerinin yalnızca finansal çözümlerle sınırlı olmadığını biliyoruz. İş hayatının yoğun temposunda zaman kazanmak, günlük yaşamı kolaylaştırmak ve ihtiyaç duyulan hizmetlere kolayca ulaşabilmek de büyük önem taşıyor. QNB Business’ı bu anlayışla hayata geçirdik. Programımızla bankacılık avantajlarını seyahat ve günlük yaşamı kolaylaştıran ayrıcalıklarla bir araya getiriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve bankamızla çalışma büyüklüklerini esas alarak dört farklı ayrıcalık segmenti oluşturduk. Amacımız, müşterilerimizle kurduğumuz ilişkiyi bankacılığın ötesine taşımak; iş hayatlarındaki hedeflerine destek olurken günlük yaşamlarında da somut faydalar sunmak. QNB Business’ın müşterilerimizle uzun yıllardır sürdürdüğümüz güvene dayalı ilişkiye yeni bir değer katacağına inanıyoruz.”

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QNB Business ayrıcalıklarına QNB Mobil üzerinden de kolaylıkla erişilebiliyor. Müşteriler, uygulamada kendilerine tanımlanan avantajları görüntüleyebiliyor, havalimanı hizmetlerinden yararlanmak için karekod oluşturabiliyor ve VIP transfer rezervasyonlarını gerçekleştirebiliyor. Kalan kullanım hakları da uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Ayrıca şirket yetkilileri, firma bünyesindeki kullanıcılar için sunulan hizmetlerden yararlanma yetkisi tanımlayabiliyor. Müşteriler, mevcut segmentlerini ve bir üst seviyeye geçiş koşullarını da QNB Mobil üzerinden inceleyebiliyor.