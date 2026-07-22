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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurumu'ndan Tekfen'de hisse devrine onay

        Rekabet Kurumu'ndan Tekfen'de hisse devrine onay

        Rekabet Kurumu, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'ye ait Tekfen'in yüzde 42,8 hissesinin OYAK'ın iştiraki ON Investment'a satılmasına izin verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 15:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tekfen'de hisse satışına izin

        Tekfen Holding AŞ'nin sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, paylarının tamamının devri için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış görüşmelerine başlandığı açıklanmıştı.

        Rekabet Kurumu, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'ye ait Tekfen'in yüzde 42,8 hissesinin OYAK'ın iştiraki ON Investment'a satılmasına izin verdi.

        Kararda "Çoğunluğu Ordu Yardımlaşma Kurumu’na ait ON Investment B.V.nin, Can Kültür ve Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ’den Tekfen Holding AŞ'nin %42,80 oranındaki hisselerinin devralınması işlemine izin verildi." denildi.

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