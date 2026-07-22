Rekabet Kurumu'ndan Tekfen'de hisse devrine onay
Rekabet Kurumu, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'ye ait Tekfen'in yüzde 42,8 hissesinin OYAK'ın iştiraki ON Investment'a satılmasına izin verdi
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 15:09 Güncelleme:
Tekfen Holding AŞ'nin sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, paylarının tamamının devri için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış görüşmelerine başlandığı açıklanmıştı.
Rekabet Kurumu, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'ye ait Tekfen'in yüzde 42,8 hissesinin OYAK'ın iştiraki ON Investment'a satılmasına izin verdi.
Kararda "Çoğunluğu Ordu Yardımlaşma Kurumu’na ait ON Investment B.V.nin, Can Kültür ve Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ’den Tekfen Holding AŞ'nin %42,80 oranındaki hisselerinin devralınması işlemine izin verildi." denildi.
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