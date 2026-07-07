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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam’a kurumsal yönetim ödülü

        Şişecam’a kurumsal yönetim ödülü

        Şişecam, İngiltere merkezli World Finance dergisinin "Corporate Governance 2026" ödüllerinde Türkiye'nin en iyisi seçildi. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları ve yönetişim modeli ödüle gerekçe gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        Şişecam'a kurumsal yönetim ödülü

        Şişecam, İngiltere merkezli World Finance dergisi tarafından düzenlenen “Corporate Governance (Kurumsal Yönetim) 2026” Ödülleri kapsamında Türkiye’nin en iyisi ödülünü aldı.

        World Finance tarafından verilen ödüller, kurumsal yönetim alanında uygulamalarıyla öne çıkan ve yönetişim modellerini faaliyetlerine entegre eden kurumları değerlendiriyor.

        Şişecam, kurumsal yönetimi sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer yaratımının temel unsurlarından biri olarak ele aldığını belirtirken, kurumsal yönetim ilkelerini operasyonlarının bir parçası olarak uyguladığını ifade etti. Şirketin entegre iş modeli kapsamında cam ve kimyasallar faaliyetleri arasındaki bilgi ve inovasyon akışının desteklendiği kaydedildi.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, “Şişecam’da kurumsal yönetim; yalnızca bir ilke seti değil, tüm faaliyetlerimizin temelini oluşturan bir iş yapış biçimi. Şeffaflık ve hesap verebilirliği, paydaşlarımızla kurduğumuz güven ilişkisini güçlendiren en önemli unsurlar olarak görüyoruz” dedi.

        Paydaşlar için kalıcı değer yaratmanın adil ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu belirten Yücel, “Uluslararası standartlarla uyumlu, disiplinli ve dijitalleşmeden güç alan yönetişim modelimizle, küresel ölçekte güçlü ve güvenilir konumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        Şişecam, kurumsal yönetim uygulamalarını etik değerler, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir değer yaratma hedefleri doğrultusunda yürüttüğünü bildirdi.

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