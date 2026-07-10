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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Karahan, JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'nda sunum yaptı

        TCMB Başkanı Karahan, JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'nda sunum yaptı

        TCMB Başkanı Karahan, JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'nda sunum yaptı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, hanehalkı döviz talebinin sınırlı kaldığını belirterek, "Hanehalkının Türk lirasına olan talebi güçlü kalmaya devam ediyor" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 16:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "TL'ye talep güçlü"

        Karahan, İstanbul'da gerçekleştirilen JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'nda "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı.

        Yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,1'e gerilediğini ifade eden Karahan, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini bildirdi.

        Karahan, "Kira ve eğitimdeki katılığın azalması hizmet sektöründeki dezenflasyonu destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Son zamanlarda temel mal enflasyonunun güçlü seyrettiğini dile getiren Karahan, fiyat baskılarının azalmasının beklendiğini vurguladı.

        Karahan, son dönemde enflasyondaki hızlanmanın kısa vadeli enflasyon için yukarı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

        Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını ifade eden Karahan, hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentilerindeki dağılımın iyileşme gösterdiğini kaydetti.

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        Karahan, kapasite kullanımının tarihi ortalamaların altında kaldığını dile getirerek, talep göstergelerinin ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ettiğini aktardı.

        Kredi büyümesinin yavaşladığını belirten Karahan, ticaret açığının yılın ikinci çeyreğinde daraldığını vurguladı.

        Karahan, turizm üzerindeki etkilerin sınırlı kaldığını belirtti.

        Ödemeler dengesi tarihsel ortalamalara göre ılımlı seyrediyor

        Ödemeler dengesinin tarihsel ortalamasına kıyasla ılımlı seviyede seyrettiğini dile getiren Karahan, "Hane halkı döviz talebi sınırlı kaldı. Hane halkının Türk lirasına olan talebi güçlü kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Karahan, rezervlerin güçlü seviyede olduğunu kaydetti.

        Orta Doğu'daki çatışmaların dezenflasyon sürecinin gecikmesine yol açtığını ifade eden Karahan, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın sıkı finansal koşullarla devam ettiğini aktardı.

        Karahan, şu ifadeleri kullandı:

        "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecek. Para Politikası Kurulu, politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

        Para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını belirten Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.

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