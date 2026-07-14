Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.071,26 %-0,15
        DOLAR 47,0376 %0,03
        EURO 53,8940 %0,65
        GRAM ALTIN 6.166,80 %1,99
        FAİZ 41,24 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 89,51 %2,71
        BITCOIN 63.664,00 %2,44
        GBP/TRY 63,1188 %0,49
        EUR/USD 1,1456 %0,66
        BRENT 85,52 %2,67
        ÇEYREK ALTIN 10.080,55 %1,97
        Haberler Ekonomi Otomobil Trugo ve Oncharge’dan roaming iş birliği

        Trugo ve Oncharge’dan roaming iş birliği

        Elektrikli araç şarj ağı operatörleri Trugo ve Oncharge elektrikli araç kullanıcılarının farklı şarj ağlarına tek uygulama üzerinden erişmesini sağlayacak yeni bir roaming iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Oncharge'a ait 700'den fazla soket Trugo mobil uygulamasına dahil edilirken, Trugo uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7.000'e ulaştı. Roaming altyapısıyla ortak kullanıma açılan bu cihazlar sayesinde kullanıcılar, tek üyelikle diledikleri mobil uygulama üzerinden seçili istasyonlarda şarj hizmetinden yararlanabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 17:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trugo ve Oncharge'dan roaming iş birliği

        Trugo ve Oncharge, elektrikli araç kullanıcılarına daha yaygın ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunacak roaming iş birliğini hayata geçirdi. İş birliğiyle Oncharge’a ait 700’den fazla soket Trugo roaming ağına dahil edildi. Böylece Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7.000’e ulaştı.

        Oncharge’ın şarj ağındaki cihazların Trugo mobil uygulamasına entegre edilmesiyle, kullanıcılar Türkiye genelinde daha geniş bir şarj ağına erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar, tek bir üyelik ile diledikleri mobil uygulama üzerinden ödeme yaparak seçili istasyonlarda araçlarını kolaylıkla şarj edebiliyor. Roaming uygulaması sayesinde iki markadan herhangi birinin mobil uygulaması üzerinden ortak kullanım noktaları görüntülenebiliyor ve kullanıcılar kesintisiz bir şarj deneyimi yaşayabiliyor.

        "Elektrikli araç kullanıcılarına daha erişilebilir bir şarj deneyimi sunuyoruz"

        Trugo ve Oncharge’ dan yapılan ortak açıklamada, roaming iş birliğiyle elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmetlerine daha esnek ve pratik şekilde erişiminin amaçlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Elektrikli araç kullanıcılarının şarj deneyimini daha da geliştirecek önemli bir adım attık. Bu iş birliğiyle Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7.000’e ulaşırken, Oncharge’a ait 700’den fazla soket ortak kullanım kapsamına dahil oldu. Böylece kullanıcılar, tek üyelikle diledikleri mobil uygulama üzerinden seçili istasyonlarda şarj hizmetinden yararlanabilecek. Elektrikli araç ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak bu iş birliğinin, kullanıcı deneyimini güçlendirirken sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasına da katkı sunacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı iş birlikleriyle şarj ağımızı genişletmeyi ve kullanıcılarımıza daha fazla noktada hizmet sunmayı sürdüreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavga kamerada; 6 yaralı

        Şanlıurfa'da bir gün arayla iki grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis 11 kişiyi gözaltına alırken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat