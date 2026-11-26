Yapay zekâ, ürün keşfinden satın alma ve ödemeye kadar alışveriş deneyiminin giderek daha fazla aşamasında rol üstleniyor. Visa’nın Morning Consult ile Türkiye’de gerçekleştirdiği Spending Shift 2026 araştırması, yapay zekânın tüketicilerin ihtiyaçlarını anlayarak ürün keşfinden satın alma ve ödemeye kadar alışveriş deneyiminin farklı aşamalarında onlar adına görevler üstlenebildiği yeni A-ticaret (Agentic Commerce) modeline tüketicilerin nasıl yaklaştığını, yapay zekâ ile alışverişte tercihlerinin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.

Her 10 kişiden 8'i bu yıl hediye alışverişinde yapay zekâdan destek almaya açık. Katılımcıların yüzde 83’ü yapay zekâya devredebileceklerini belirttikleri görevlerin başında fiyat karşılaştırmasını gösteriyor. Bu ilgi satın alma ve ödeme aşamasında da devam ediyor. Katılımcıların yüzde 45’i yapay zekânın bu işlemleri gerçekleştirmesine açık olduğunu, büyük bölümü de her ödeme işlemi için onayının alınmasını tercih ettiğini belirtiyor.

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"TÜRKİYE'DE A-TİCARETİN GELİŞİMİ İÇİN GÜÇLÜ BİR ZEMİN VAR"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Yapay zekâ, alışveriş deneyimini yalnızca ürün aramaktan çıkarıp tüketicilerin ihtiyaçlarını anlayan ve onlar adına işlemler gerçekleştirebilen yeni bir modele dönüştürüyor. Visa olarak bu yeni dönemi A-ticaret olarak tanımlıyoruz. Araştırmamız, Türkiye’de A-ticaretin gelişimi için güçlü bir zemin olduğunu gösteriyor.

Tüketiciler yapay zekâ desteğine açık; aynı zamanda özellikle ödeme söz konusu olduğunda kontrol ve güveni önemsiyor. Bu da bize A-ticaretin Türkiye’de nasıl gelişmesi gerektiğine dair net bir yol haritası sunuyor. Visa olarak ödeme sektörüne yön veren rolümüzle, A-ticaretin ülkemizde güvenli, kontrollü ve ölçeklenebilir bir yapıda gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

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Bu güvenin temelinde dolandırıcılıkla mücadele kadar, bireylerin dijital dünyada kendilerini güvende hissetmeleri ve dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli olmaları da yer alıyor. Bu nedenle Habitat Derneği ile birlikte Dijitalde Güvendeyim projesini yürütüyoruz. Bugüne kadar 18 ilde, online ve yüz yüze eğitimlerle 9 bine yakın kişiye ulaştık. Amacımız, bu yeni dönemin herkes için güvenli, kolay ve erişilebilir şekilde yaygınlaşmasına katkı sunmak.” dedi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ALIŞVERİŞTE GÜVENİN ANAHTARI: KONTROL VE ŞEFFAFLIK

Yapay zekâ destekli alışverişte tüketiciler, kolaylığın yanı sıra kontrol ve şeffaflığa önem veriyor. Katılımcılara en fazla güven veren unsur, yüzde 32 oranla her satın almanın kullanıcı tarafından onaylanması olurken, katılımcıların yüzde 61’i alışveriş sırasında yapay zekâyla etkileşimde olduğunun açıkça belirtilmesini bekliyor. İptal ve iade süreçlerinin netliği de tüketicilerin beklentileri arasında yer alıyor. Bu beklentiler yapay zekânın sunduğu fırsatlara ilgiyi azaltmıyor; aksine katılımcıların yüzde 54’ü yapay zekâ araçlarının en uygun fiyatı geleneksel karşılaştırma yöntemlerinden daha iyi bulabileceğini düşünüyor.

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YAPAY ZEKA ALIŞVERİŞTE ŞİMDİDEN YER EDİNİYOR

Yapay zekâ, alışveriş alışkanlıklarında şimdiden kendine yer edinmiş durumda. Katılımcıların yüzde 44'ü ürün araştırması, yüzde 31'i hediye fikri bulmak için bir yapay zekâ aracı kullandığını söylüyor. yüzde 12'si yapay zekâ aracıyla satın alma veya ödeme adımını tamamlamış. Buna karşın konu hediye fikri almak olduğunda arkadaş ve aile (yüzde 44) ile online yorumlar (yüzde 33) hâlâ tüketicilerin en güçlü ilham kaynakları olmayı sürdürüyor.

A-TİCARETTE GÜVEN TEKNOLOJİYLE İNŞA EDİLİYOR, FARKINDALIKLA GÜÇLENİYOR

A-ticaretin güvenli şekilde gelişmesinde teknolojik altyapı kadar kullanıcı farkındalığı da önem taşıyor. Araştırmada katılımcıların %86’sının dolandırıcılık endişeleri nedeniyle en az bir alışkanlığını değiştirdiğini belirtmesi, tüketicilerin dijital güvenlik konusunda giderek daha bilinçli hareket ettiğini gösteriyor. A-ticaretin yaygınlaşmasında güvenli teknolojiler ile kullanıcı farkındalığının birlikte gelişmesi kritik önem taşıyor.