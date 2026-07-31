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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vergi incelemesinde 5 kat teminat dönemi

        Vergi incelemesinde 5 kat teminat dönemi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sahte veya yanıltıcı belge nedeniyle hakkında vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler, raporun vergi dairesine girdiği tarihten kesinleşmesine kadar geçen sürede beş kat teminat verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sahte belgeye 5 kat teminat şartı

        Vergi teminat uygulaması kapsamında "riskli mükellefler" 5 katı kadar teminat verecek.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, teminatın verileceği yılda sunulması gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, ilgili şartları taşıması durumunda uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler, beşte bir oranında teminat verecek.

        Hakkında sahte, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler ise vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih ile kesinleşmesi arasındaki sürede beş katı kadar teminat verecek. Söz konusu raporların vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten sonra mükelleflere tebliğ edilecek bir yazıyla teminatlarını 30 gün içinde tamamlamaları istenecek.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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