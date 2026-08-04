İran Savaşı ABD Başkanı Trump'ın iç politikadaki gündemini nasıl zorlaştırıyor?

New York Times, İran Savaşı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın iç politika gündemini siyasi açıdan zorlaştırdığını yazdı.

ABD Başkanı Trump, kasım ayında gerçekleşecek ara seçimler öncesinde ekonomi hakkında konuşmak ve gündemini Amerikan halkına anlatmak üzere çıkacağı tura hazırlanırken, İran'daki savaş hem maliyetleri artırıyor hem de kamuoyu yoklamaları çatışmaya desteğin giderek azaldığını gösteriyor.

Ara seçimler yaklaşırken yapılan anketler ise sonu görünmeyen bu savaşa desteğin hızla eridiğini ortaya koydu.

BENZİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

İran savaşı, küresel petrol fiyatlarını yükseltti ve Amerikalılar, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana en yüksek benzin fiyatlarını ödemeye başladı.

Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre pazartesi günü ülkede benzinin galon fiyatı ortalama 4,10 dolara ulaştı. Savaşın şubat ayı sonunda başlamasından bu yana sürücüler için yakıt maliyeti yüzde 37'den fazla arttı. Bu durum, Trump'ın savaş başlamadan önce bile çözmekte zorlandığı yüksek enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı krizini daha da ağırlaştırdı

ANKETLERDE DÜŞÜŞ

Trump, modern dönemde Amerikan halkının desteğini almadan ülkesini savaşa sokan tek başkan oldu.

Quinnipiac Üniversitesi'nin son anketine göre seçmenlerin yüzde 60'ı İran'a yönelik askeri harekata karşı çıkıyor. Bu oran mayıs ayına göre bir miktar yükseldi. CNN/SSRS tarafından yapılan son ankette ise Amerikalıların yüzde 74'ü, Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 43'ü dahil, İran savaşının mali yükü ve Amerikan askerlerinin kayıpları düşünüldüğünde buna değmediğini söyledi.

Trump seçim kampanyasında ABD'yi savaşlardan uzak tutma sözü vermişti. Ancak çatışma, vaat ettiği "dört ila beş haftalık" sürenin çok ötesine geçti ve şimdiye kadar 18 Amerikan askeri hayatını kaybetti.

Pazartesi günü yaptığı paylaşımda ise memnuniyetsizliği gösteren tüm anketlerin "Radikal Sol'un sahte anketleri" olduğunu savundu.

SİYASİ RİSKLER

Cumhuriyetçiler birkaç ay sonra yapılacak zorlu ara seçimlere hazırlanırken, Trump'ın en yakın müttefikleri bile savaşın açık bir şekilde sona erdirilmesi çağrılarını artırdı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, geçen ay ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığı ve geçici ateşkesin fiilen çöktüğünü gösteren gelişmeler sırasında, "Bunu bitirmeliyiz." dedi.

Trump, Kongre'nin onayını almadan savaşa girdi. Son haftalarda Kongre üyelerinden milyarlarca dolarlık ek kaynak talep edilmesiyle bu konu yeniden gündeme geldi. Geçen hafta Senato'daki Cumhuriyetçiler Trump'ın savaşı sürdürme yetkisini sınırlamayı reddetti. Ancak birkaç gün sonra birçok Cumhuriyetçi senatör çatışmanın nereye gittiğini bilmediklerini dile getirdi.

Louisiana Cumhuriyetçi Senatörü John Kennedy, pazar günü NBC'nin Meet the Press programında, "Başkanın yeni bir bombardıman kampanyası başlatması gerekip gerekmediğini bilmiyorum çünkü elimde askeri istihbarat yok." dedi.

Kennedy, "Bu da ayrı bir sorun çünkü büyük acılara yol açacak. Enerji fiyatlarını yükseltecek ve Amerikalılar için enflasyonu artıracak. Bunların hepsi son derece zor tercihler." ifadelerini kullandı.

Demokratlar ise yaklaşan seçimlerde Cumhuriyetçilerin savaşa verdiği desteği rakiplerine karşı kullanma stratejisini şimdiden uygulamaya başladı.

Maine eyaletinde Demokratlara yakın önemli kuruluşlardan Majority Forward, medya takip şirketi AdImpact'in analizine göre, Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins'i Trump'a savaş konusunda "açık çek vermekle" suçlayan reklamlar için 1,5 milyon dolardan fazla harcama yaptı.