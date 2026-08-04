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        Haberler Dünya Avustralya'da 82 yaşındaki aktivist 5 bin 300 kilometrelik bisiklet turunu tamamladıktan 1 gün sonra öldü

        Avustralya'da 82 yaşındaki aktivist 5 bin 300 kilometrelik bisiklet turunu tamamladıktan 1 gün sonra öldü

        Avustralya'da motor nöron hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turlarına katılan 82 yaşındaki aktivist Bob Montgomery, 5 bin 300 kilometrelik turu tamamlandıktan bir gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
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        Avustralya'da 82 yaşındaki Bob Montgomery, bir derneğe destek için bisikletle çıktığı yaklaşık 5 bin 300 kilometrelik turu tamamladıktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

        Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, motor nöron hastalığı (MND) konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turlarına katılan ve 300 bin Avustralya dolarından fazla destek fonu toplayan Montgomery, 6 hafta süren son turuna katıldı.

        Ülkenin batısında yer alan Western Australia eyaletindeki kasabadan yola çıkan 82 yaşındaki Montgomery, yaklaşık 5 bin 300 kilometre bisiklet sürerek 2 Ağustos'ta güneydoğudaki New South Wales eyaletinde bulunan kendi kasabasına ulaştı.

        Montgomery, 6 haftalık bisiklet turunu tamamlamasını kutlamak için 3 Ağustos gecesi düzenlenen etkinlikten evine dönerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

        New South Wales Motor Nöron Hastalığı Derneği ise Montgomery anısına bisiklet turu düzenlemeyi ve aktiviste onur ödülü vermeyi planladığını duyurdu.

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