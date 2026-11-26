Yapı Kredi, 5 yıl vadeli ve 100 milyon ABD doları tutarındaki dijital tahvil (digitally native notes – DNN) işlemiyle, Türkiye’nin ilk yeşil dijital tahviline imza attığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu ayrıca, dünyada ABD doları cinsinden gerçekleştirilen ilk yeşil DNN işlemi oldu.

Dijital tahvil kapsamında finanse edilebilecek alanlar arasında güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği yatırımları, elektrikli araç alımları ve düşük emisyonlu ulaşım projeleri yer alıyor. Ayrıca su verimliliğini artıran yatırımlar, yeşil sertifikalı binalar, tarımsal faaliyetler ve iklim akıllı tarım yatırımları ile mavi finans kapsamındaki projeler de değerlendirilebilecek alanlar arasında bulunuyor.

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İklim dostu yatırımların finansmanında yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, şunları söyledi: “Finans sektörünün geleceğini şekillendiren iki önemli dönüşüm alanı olan dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, uzun vadeli stratejimizde önemli bir yer tutuyor. Bu iki alanın bir araya geldiği yenilikçi finansman çözümlerinin, önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. IFC ve Citi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz 100 milyon dolarlık yeşil dijital tahvil işlemini de bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması olarak görüyoruz. Türkiye'de ve dünyada ilkleri gerçekleştirdiğimiz bu işlemle, yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, sürdürülebilir ulaşımdan su ve tarım yatırımlarına kadar farklı alanlarda iklim dostu projelerin finansmanını desteklemeyi amaçlıyoruz.”

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İşlemde yatırımcı olarak Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC), plasman aracısı ile ihraç ve ödeme temsilcisi olarak Citi, finansal piyasa altyapısı sağlayıcısı olarak ise Euroclear yer aldı. Türkiye’nin ilk yeşil dijital tahvil işlemi olma özelliği taşıyan bu işlem, Euroclear’ın DLT tabanlı Dijital Finansal Piyasa Altyapısı üzerinden ihraç edildi. Bu teknoloji sayesinde tahvilin ihracı ve takası aynı gün (T+0) tamamlanarak takas riskinin azaltılması ve işlem süreçlerinde verimliliğin artırılması sağlandı. Söz konusu işlem, dijital tahvil teknolojisinin sermaye piyasalarında verimlilik, şeffaflık ve erişilebilirliği artırma potansiyelini ortaya koyarken Türkiye ve diğer gelişmekte olan piyasalarda yenilikçi tematik finansman modellerinin yaygınlaştırılması açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.