2022 EKPSS ile ilgili araştırmalar şimdiden başladı. 2 yılda 1 düzenlenen EKPSS ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

2021 yılında düzenlenmeyecek olan EKPSS 2022 yılının Eylül ayında yapılması bekleniyor. Ancak ÖSYM, henüz kesin bir tarih belirlemedi.

EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında, ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılmaktadır.