EKPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

EKPSS sınava giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz. Buna göre; EKPSS sınav yerlerinin 14 Nisan tarihinden itibaren açıklaması bekleniyor.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır.