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        Haberler Sağlık Ekran başında uzun süre yanlış oturuş duruş bozukluğuna yol açıyor

        Ekran başında uzun süre yanlış oturuş duruş bozukluğuna yol açıyor

        Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, "Omurganıza binen yük öne doğru eğildiğinizde ve elimizde bir ağırlık olduğunda maksimum noktadadır. Boynumuzu eğerek uzun süre ekrana baktığımızda, uzun sürede boynumuzda ağrılara sebep olmaktadır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:53
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        Ekran başında böyle oturmak duruş bozukluğu yapıyor
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, "Omurgamıza binen yük öne doğru eğildiğinizde ve elimizde bir ağırlık olduğunda maksimum noktadadır. Özellikle boynumuzu eğerek uzun süre ekrana maruz kaldığımızda, uzun dönemde boyun ve sırtımızda ağrılar oluşabilmektedir." dedi.

        Doç. Dr. Coşkun, postür (duruş) bozukluklarının modern çağın bir hastalığı olduğunu söyledi.

        Artan ekran süreleri nedeniyle oluşan duruş bozukluklarının sağlık merkezlerine başvuruları arttırdığını ifade eden Coşkun, "Bunlardan en sık gördüğümüz de aslında omurgada yapısal bir rahatsızlığı olmayan hastaların tamamen duruşa bağlı olarak kas boylarındaki değişmeler ve buna bağlı olarak eklem, sırt ve bel çevresindeki ağrılardır" diye konuştu.

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        Duruş bozukluklarının yapısal rahatsızlıklardan ayırt edilmesi gerektiğine işaret eden Coşkun, şunları dile getirdi: "Uzun süre ekran başında geçirilen sürelere bağlı olarak sırtta ve belde ağrılar görmekteyiz. Burada en büyük sıkıntılardan birisi aslında çağın sessiz pandemisi obezite ve buna bağlı olarak hareketsizliktir. Hareketsizliğe bağlı eklemlerde oluşan yapışıklıklar ve kasılmalar, hastalarda yeni ağrılara neden olmaktadır. Bu ağrılarda, eklemlerde bir gerçek dejenerasyon söz konusu değildir ancak hareket eksikliği ana etkendir. Toplumdaki bireylerin spor alışkanlıklarının olmaması bu sürece büyük bir katkı sağlamaktadır. Biz postür bozukluğu olan hastalarımızda ekran sürelerini azaltmalarını ve özellikle sırt ve bel kaslarını çalıştıracak yüzme ve jimnastik gibi sporları önermekteyiz."

        EKRANLARA YANLIŞ BAKIŞ OMURGADA AĞRI SEBEBİ

        Cep telefonu ile bilgisayar başında ekrana yanlış bakış açısının çeşitli sorunlara neden olduğunu vurgulayan Coşkun, "Omurgamıza binen yük öne doğru eğildiğimizde ve elimizde bir ağırlık olduğunda maksimum noktadadır. Boynumuzu eğdiğimizde gördüğümüz ekran görüntüsü süresi çok uzun olursa, boynumuzda ve sırtımızda ağrılar oluşabilmektedir. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonuna bakarken göz hizasında ve belli bir mesafede olması (en az 30 santimetre mesafe) ve boynumuzun öne doğru eğik olmaması istenen duruş biçimidir. Aksi takdirde bahsedilen kas ağrılarının yanı sıra, görme bozukluklarını da sıkça görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

        "ÇOCUKLARI SPORA YÖNLENDİRİN"

        Coşkun, çocukluk çağında omurganın esnek olduğunu ve büyüme çağında çok fazla belli pozisyonlara maruz kalmanın omurga büyümesini etkileyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Birkaç saat bilgisayar başında oturmak ya da hareketsiz kalmak buna sebep olmaz ancak uzun süreli maruzluk omurgada postür yani duruş bozuklukları oluşturabilir. O yüzden omurga cerrahları olarak omurgası büyüme çağında olan çocukların tablet başında geçen saatlerinin azaltılmasını, bunun yerine spora yönlendirilmesini ve dolayısıyla çocuklarımızın modern hayatın getirmiş olduğu hareketsiz yaşamdan uzak tutulmasını öneriyoruz."

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