        AK Partili Çelik: "Ekrana yansıtılan cümleyi lanetliyoruz"

        AK Partili Çelik: "Ekrana yansıtılan cümleyi lanetliyoruz"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 16:11 Güncelleme: 22.09.2025 - 16:11
        "Ekrana yansıtılan cümleyi lanetliyoruz"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir" dedi.

        AK Partili Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerine yer verdi.

