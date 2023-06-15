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Haberler Magazin Ekrem Çelebi yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
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Ekrem Çelebi yaşamını yitirdi

İç Anadolu ve Bozlak müziğinin temsilcisi olarak tanınan Ekrem Çelebi'den acı haber geldi. Çelebi'nin hayata veda ettiği öğrenildi

Ekrem Çelebi yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kırşehirli saz ve söz sanatçısı olan Ekrem Çelebi, hayatını kaybetti. Çelebi, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

"VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Selahattin Ekicioğlu, yaptığı paylaşımda, "Bozlak ustası, ozanımız Ekrem Çelebi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"RAHMET DİLİYORUM"

Ekrem Çelebi'nin adaşı eski milletvekili Ekrem Çelebi de üzüntüsünü dile getirdi. Çelebi, "Avşar ellerini seslendirdiğinde bize köklerimizi hatırlatan, 'Aydost' dediğinde gözlerimizi bozkırın sarı sıcak ufuklarına daldıran, yıllardır büyük hayranlıkla dinlediğimiz bozlakların ustası, sevgili Ekrem Çelebi ustamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Twitter

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