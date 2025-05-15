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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel'den açıklama

        İmamoğlu ile görüşen Özel'den açıklama

        Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İBB'de geçmiş dönemde Sayıştay'ın çıkardığı şeyler var. Bunu gördüğü gün Ekrem İmamoğlu iç denetim başlatıp olayın üzerine gitmiş, soruşturma başlatmış, suçu ortaya çıkarmaya çalışmış. Şimdi itirafçı diye savcı, soruşturmaya uğrayan kişiyi itirafçı yapıp kullanmaya çalışıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:15
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        İmamoğlu ile görüşen Özel'den açıklama
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        İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 7. kez ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

        "Belediyelerin çoğu elindeyken bu düzen iyi, belediyeler elinden gidince; valinin, kaymakamın yetkilerini bir yere koymaya çalışıyorsa bu kabul edilecek bir şey değil. Yerel yönetimleri güçlendireceklerse bu zaten bizim istediğimiz bir şey.

        İBB'de geçmiş dönemde Sayıştay'ın çıkardığı şeyler var. Bunu gördüğü gün Ekrem İmamoğlu iç denetim başlatıp olayın üzerine gitmiş, soruşturma başlatmış, suçu ortaya çıkarmaya çalışmış. Şimdi itirafçı diye savcı, soruşturmaya uğrayan kişiyi itirafçı yapıp kullanmaya çalışıyor.

        Sayın Erdoğan'a ileride 15 dakika anlatsam vallahi parmağını ısırır. Burada savcı denetim yapıp suçlu arıyor detektörle, bu Sayıştay'ın işi. Yerel yönetimleri nasıl yetkilendireceğimizi biz çalıştık, Tayyip bey isterse paylaşırız.

        Çağrının dilinden, çağrının coğrafyasından sonra Devlet Bey ifade etmedi mi bazı PKK'lıların Suriye'ye geçebileceğini. Devlet adına bir takım pazarlıklar yapmışlar. Devlet beyin ifadeleri, Tayyip beyin argümanlarını çökertiyor. Tayyip beyin söyledikleri de Devlet beyin anlattıklarını pas pas yapıyor. Devlet bey buna nasıl ne kadar dayanacak? Tayyip bey diyor ki gidin anlatın pazarlık yok diye. Şimdi taraflar farklı şeyler anlatmaya başladı."

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