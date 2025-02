Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Mart çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta gerçekleşecek CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön aday seçimine ilişkin yaptığı paylaşımda vatandaşları CHP'ye üye olmaya ve ön seçimde oy kullanmaya davet etti.

Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum. pic.twitter.com/FaRJawmdzX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 23, 2025

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"81 İLİMİZ SANDIĞA GİDECEK"

Türkiye için meşakkatli ama bir o kadar da umut dolu yeni bir yolculuğa çıktık. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından emanet Cumhuriyet Halk Partimizin cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurumuzu yaptık. Adaylığımız için imza veren başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere, tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarımız, partimizin üyeleri 23 Mart Pazar günü 81 ilimizde sandığa gidecek. 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’a kadar partimize üye olan herkes ön seçimde oy kullanma, Türkiye’nin geleceği için söz söyleme hakkına sahip olacak.

"DEMOKRASİLERDE MÜHÜR MİLLETİN ELİNDEDİR"

Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı, tarihimizde görülmemiş bir demokrasi devrimi olmuştur. Bu karar açıklandıktan sonra partimize yeni üyelik başvurularında çok büyük bir artış yaşandığını memnuniyetle takip ediyorum. Ancak daha çok olmalıyız. Daha çok olmalıyız ki 23 Mart’ta söyleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım. Demokrasilerde mühür milletin elindedir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE AÇILACAK YENİ BİR YOL HARİTASIDIR"

23 Mart’ta önümüze gelecek sandık, öncü sandıktır. İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık, bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerimiz kullanacakları oylarla öncü olacak, tarih sayfalarındaki yerlerini alacaktır. 23 Mart’taki sandık, Türkiye’nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır. O yolu açmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız

Her yeni üyelik, ülkemizdeki kötü gidişe yükselen bir ses olacaktır. Vereceğiniz her oy, milyonların cesaretine kanat takacak. Sandığa giderken atacağınız her adım, filizlenen yeni bir umut olacak. Göstereceğiniz irade, büyük bir zaferin habercisi olacak. Sesiniz öyle gür çıkacak ki, bütün dünya duyacak. Gelin, değişimi ne kadar istediğiniz gösterin. Umutsuzluğa teslim olmadığınızı gösterin.