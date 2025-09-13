Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını çekenler hakkında soruşturma başlatıldı

        Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını çekenler hakkında soruşturma başlatıldı

        Ekrem İmamoğlu'nun "Sahte diploma" davası kapsamında yargılandığı davanın dün yapılan ilk duruşmasında duruşma salonunda görüntü çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

        Giriş: 13.09.2025 - 16:50 Güncelleme: 13.09.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'nun fotoğrafını çekenlere soruşturma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açılmıştı.

        Açılan davanın ilk duruşması dün Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu içindeki duruşma salonunda yapıldı. Duruşma devam ettiği sırada Ekrem İmamoğlu’nun savunma yaptığı bazı görüntüler de sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı.

        Görüntülerin yayınlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık görüntü çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespit edilmesi için, “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçundan soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #imamoğlu fotoğraf
        #Ekrem İmamoğlu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        11'ler belli oldu
        11'ler belli oldu
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        “Türkiye eze eze kazandı"
        “Türkiye eze eze kazandı"
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yoğun bakımlarda direnç alarmı
        Yoğun bakımlarda direnç alarmı
        İşçilerden biri kurtarıldı! Nefes kesen bekleyiş!
        İşçilerden biri kurtarıldı! Nefes kesen bekleyiş!
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları