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Ekvador'da oluşan obruk evleri yuttu

Ekvador’un Zaruma kentindeki bir kasabada oluşan obruk 3 evi yıktı.

Ekvador'da oluşan obruk evleri yuttu
İHA

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un güneyindeki Zaruma kentindeki bir kasabada obruk meydana geldi. Gece saatlerinde oluşan obruk, 3 evin çökmesine yol açtı. Korkunç anlar amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, obruğun evleri yerle bir ettiği görüldü. Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, "Zaruma'nın obruğa neden olan yasa dışı madencilik sorunu var" diyerek obrukların yasa dışı madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını açıkladı. Torres, şu ana kadar yaralanan olmadığını belirtti.

Diğer binaların çökme tehlikesi nedeniyle iki mahallenin sakinleri bölgeden tahliye edildi.

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