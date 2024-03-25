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        Haberler BBC Dünya Ekvador'da şiddet: Ülkenin en genç belediye başkanı öldürüldü

        Ekvador'da şiddet: Ülkenin en genç belediye başkanı öldürüldü

        Son yıllarda çete şiddetiyle sarsılan Latin Amerika ülkelerinden Ekvador'un en genç belediye başkanı, 27 yaşındaki Brigitte Garcia, suikasta uğradı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 25.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:13
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        Ekvador'da şiddet: Ülkenin en genç belediye başkanı öldürüldü
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        Son yıllarda çete şiddetiyle sarsılan Latin Amerika ülkelerinden Ekvador’un en genç belediye başkanı, 27 yaşındaki Brigitte Garcia, suikasta uğradı.

        Garcia ve iletişim direktörü Jairo Loor’un ateşli silahlarla vurulmuş cesetleri, geçen yıl belediye başkanlığı seçimini kazandığı San Vicente kasabasındaki araçlarında bulundu.

        Şu ana dek gözaltına alınan olmadı ve cinayetlerin neden işlendiği henüz bilinmiyor.

        Garcia, And Dağları bölgesindeki ülkede öldürülen son siyasetçi oldu. Geçen yıl ülke, cumhurbaşkanlığı adayı Fernando Villavicencio’nun bir suikast sonucu öldürülmesiyle çalkalanmıştı.

        Garcia ve Loor’un cesetleri, yerel saatle Pazar sabaha karşı bulundu.

        Polis, ikiliyi öldüren mermilerin, kiraladıkları arabanın içinde ateşlendiğini belirtti.

        Hemşirelik yapan Garcia, 26 yaşındayken San Vicente’de muhalefetteki Yurttaş Devrimi Partisi’nden milletvekili seçilmişti. San Vicente, Ekvador’un Manabi bölgesinde yer alıyor.

        Kıyı bölgesi, Avupa ve ABD’deki kârlı pazarlara uyuşturucu kaçıran uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı şiddetten özellikle çok etkilendi.

        Garcia, Manabi’de öldürülen ilk siyasetçi değil.

        Geçen Temmuz ayında, liman kenti Manta’nın yeniden seçilen Belediye Başkanı Agustin İntriago, bir silahlı saldırganca öldürüldü.

        Şubat 2023’te, Puerto Lopez kentindeki seçimde Belediye Başkanı adayı Omar Menendez, sandıklar açılmadan birkaç saat sonra öldürülmüştü.

        Ülkedeki şiddet Manabi’yle de sınırlı değil.

        Geçen Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Adayı Fernando Villavicencio, başken Quito’daki bir seçim mitinginden ayrılırken, suikasta uğramıştı.

        Cinayeti araştıran savcılar, suikastın Los Lobos çetesinin üyelerince, hapishanede planlandığını söyledi.

        Çetelerin yükselişi yüzünden Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, Ocak ayında silahlı çetelerle mücadele için iki aylık bir olağanüstü hal ilan etti. Süre daha sonra 7 Mart’a kadar uzatıldı.

        https://twitter.com/LuisaGonzalezEc/status/1771814157307805741

        Hükümet olağanüstü hal ilanından sonra kolluk güçlerinin 150 binden fazla operasyon yaptığını ve 10 binden fazla zanlıyı gözaltına aldığını duyurdu.

        Ancak hükümet karşıtları, Garcia cinayetinin, seçilmiş görevlilerin güvenliğini sağlamak için daha çok şey yapılması gereğini gösterdiğini söylüyor.

        Noboa’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiye uğrattığı Luisa Gonzalez de, X hesabından “Ekvador’da kimse güvende değil” mesajını paylaştı.

        * Haberin görseli: TWITTER/@MELABRIGITTE

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