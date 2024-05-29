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        El freni çekilmeyen araç bahçeye düştü

        Ordu'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç park halindeyken geri geri giderek 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü. Aracın düşme anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:44
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        Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Avdullu Mahallesi'nde sürücü Mustafa Öğmek, katıldığı bir program sonrası aracını park etti.

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        Ancak el freni çekilmeyen araç bir süre sonra kendiliğinden geri geri hareket etmeye başladı.

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        Araç, bir süre hareket ettikten sonra 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

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        Aracın düşme anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        #trafik kazası
        #ordu
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