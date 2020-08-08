Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemElazığ Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı - Haberler
ABONE OL

Elazığ Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan 39 yaşındaki Başkan Şerifoğulları, hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün evinde karantina altında kalacak

Elazığ Belediye Başkanı
İHA

Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yakınında bulunan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Başkan Şerifoğulları'na da Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 39 yaşındaki Başkan Şerifoğulları'nın hastanede başlatılan tedavisinin ardından 14 gün evinde karantina altında kalacağı belirtildi.

ŞERİFOĞULLARI: DURUMUM İYİ

Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sosyal medyadan durumu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Sağlığımla ilgili endişe duyup arayan, mesaj gönderen dostlarımıza, büyüklerimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Elhamdülillah sağlık durumumuz iyi, siz değerli hemşehrilerimin de korona virüsle mücadelede sağlığına dikkat etmelerini temenni ediyorum” dedi.

Ayrıca Başkan Şerifoğulları açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim şükürler olsun 24 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nde cuma namazı kıldık. Fakat virüse yakalanmamız ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığımız namaz arasında bir bağdaştırma yapılmaya çalışılmaktadır. Doktorlarımız açıklamalarında virüsün bulaşma bulaşma zamanının 24 Temmuz'dan sonra yakın zamanda gerçekleştiğini belirtmektedirler. Bu çirkin bağdaştırmayı kınıyor asılsız haber yapmaya çalışanları da doğruluğa davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahramanmaraş’ta trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMKahramanmaraş’ta trafik kazası!
Kartal'da geri dönüşüm deposunda yangın!
GÜNDEMKartal'da geri dönüşüm deposunda yangın!
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor
GÜNDEMArap ülkelerinde korona kaynaklı ölümler artıyor
Bayburt'ta bıçaklı kavga
GÜNDEMBayburt'ta bıçaklı kavga
Kastamonu’da korkutan yangın!
GÜNDEMKastamonu’da korkutan yangın!
Uygulamadan kaçan sürücüyü takip eden polis memuru kazada şehit oldu
GÜNDEMKaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu
Bubonik Veba nedir? Bubonik Veba belirtileri nelerdir? Çin Bubonik Veba hakkında
GÜNDEMBubonik Veba nedir?
Son depremler listesi 8 Ağustos 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler listesi 8 Ağustos 2020!
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı
GÜNDEMYÖK, Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X