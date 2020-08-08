İHA

Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yakınında bulunan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Başkan Şerifoğulları'na da Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 39 yaşındaki Başkan Şerifoğulları'nın hastanede başlatılan tedavisinin ardından 14 gün evinde karantina altında kalacağı belirtildi.

ŞERİFOĞULLARI: DURUMUM İYİ

Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sosyal medyadan durumu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Sağlığımla ilgili endişe duyup arayan, mesaj gönderen dostlarımıza, büyüklerimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Elhamdülillah sağlık durumumuz iyi, siz değerli hemşehrilerimin de korona virüsle mücadelede sağlığına dikkat etmelerini temenni ediyorum” dedi.

— Şahin Şerifoğulları 🇹🇷 (@sahin_serifoglu) August 8, 2020

Ayrıca Başkan Şerifoğulları açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim şükürler olsun 24 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nde cuma namazı kıldık. Fakat virüse yakalanmamız ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığımız namaz arasında bir bağdaştırma yapılmaya çalışılmaktadır. Doktorlarımız açıklamalarında virüsün bulaşma bulaşma zamanının 24 Temmuz'dan sonra yakın zamanda gerçekleştiğini belirtmektedirler. Bu çirkin bağdaştırmayı kınıyor asılsız haber yapmaya çalışanları da doğruluğa davet ediyorum" ifadelerini kullandı.