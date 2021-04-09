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Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kızın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi
AA

Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta boş bir arazide bulunan barakada erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Salih C. tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Fulya Akçelebi'nin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesince alındı.

Akçelebi'nin cenazesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ehlibeyt Cem Evi'ne götürüldü. Genç kızın cenazesi yarın merkeze bağlı Avcılar köyünde defnedilecek.

Öte yandan, olayın ardından kaçan Salih C, polis ekiplerince saklandığı Hicret Mahallesi'ndeki dede evinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta dün boş bir arazide bulunan barakada Salih C, kız arkadaşı Emine Fulya Akçelebi'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra arkadaşlarını arayıp yardım istemiş, olay yerine giden Salih C'nin arkadaşları Akçelebi'yi yerde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirmişti.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Akçelebi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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