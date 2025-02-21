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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Büşra Çinkılıç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 02:03 Güncelleme: 21.02.2025 - 02:03
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        Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Büşra Çinkılıç hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Hicret Mahallesi protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki otomobil ile Z.K.D idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, H.Ç'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Büşra Çinkılıç araç içinde sıkıştı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Çinkılıç ve diğer 2 yaralı olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        KURTARILAMADI

        İHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Çinkılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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