Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Büşra Çinkılıç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Hicret Mahallesi protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki otomobil ile Z.K.D idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, H.Ç'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Büşra Çinkılıç araç içinde sıkıştı.

Fotoğraf: İHA

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Çinkılıç ve diğer 2 yaralı olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

KURTARILAMADI

İHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Çinkılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.