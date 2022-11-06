Elazığ'da mucize kurtuluş! Ölümden döndüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da mucize kurtuluş! Ölümden döndüler - güncel haberler
ABONE OL

Elazığ'da 3'ü çocuk 5 kişi, çöken sundurmanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulmuş

Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı sundurmanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Olayda, 3'ü çocuk 5 kişinin saniyelerle kurtulduğu ortaya çıktı

Elazığ'da mucize kurtuluş! Ölümden döndüler - güncel haberler
Elazığ'da mucize kurtuluş! Ölümden döndüler
0:00 / 0:00
DHA

Elazığ'da tarihi Kapalıçarşı'da 5 kişinin yaralandığı sundurmanın çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3´ü çocuk 5 kişinin saniyelerle kurtulduğu görüldü.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesinde meydana geldi.

Tarihi Kapalıçarşı ve bölgesinde yapımı devam eden sundurmanın çökmesi sonucu 5 kişi altında kaldı. Bu kişilere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinden bebek arabasındaki çocuğu ve yanındaki 4 yaşlarındaki kızıyla çıkan kadın ile hemen arkalarından yürüyen 1'i çocuk 2 kişinin geçişinden hemen sonra sundurmanın çöktüğü görüldü. İş yeri çalışanlarının da sundurmanın kapıyı kapatmasıyla dışarı çıkamadığı görüntülerde yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS Ortaöğretim 70 puan ile nereye girilir? 2022 KPSS Ortaöğretim taban ve tavan puanları
GÜNDEM KPSS Ortaöğretim 70 puan ile nereye girilir?
Yakalanan çete liderinin ardından dikkat çeken kazı
GÜNDEM Yakalanan çete liderinin ardından dikkat çeken kazı
Balıktan dönen kardeşlerden acı haber
GÜNDEM Balıktan dönen kardeşlerden acı haber
Yalova'da Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç yaralı olarak bulundu - güncel haberler
GÜNDEM Armutlu Kaymakamı, yaralı olarak bulundu
Karadeniz'de başladı İstanbul'a da sıçradı! Mantar zehirlenmeleri can aldı! - güncel haberler
GÜNDEM Mantar ölümleri İstanbul'a da sıçradı!
İstanbul'da merdiven altı kaçak muayenehaneye baskını! - güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'da merdiven altı muayenehaneye baskın!
Datça açıklarında hortum
GÜNDEM Datça açıklarında hortum paniği!
İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu?
GÜNDEM İstanbul Maratonu kazananları belli oldu! İşte ...
İstanbul Göktürk'teki eylem bugün de devam ediyor - güncel haberler
GÜNDEM Göktürk'teki eylem bugün de devam ediyor
Antalya'daki scooter faciasında çarpıcı hız sınırı detayı! - güncel haberler
GÜNDEM Antalya'daki scooter faciasında çarpıcı hız sınırı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.