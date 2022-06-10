Pompalı tüfekle başından vurulan çocuk öldü 0:00 / 0:00

AA

Olay dün akşam saatlerinde Elazığ'da meydana geldi. Abdullah Paşa Mahallesi 277. Sokak'ta yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen P.Ö. (16) ile arkadaşı H.H.Ç (13) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö, evden getirdiği pompalı tüfekle H.H.Ç'ye ateş açtı. Başından yaralanan H.H.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; H.H.Ç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan P.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.

P.Ö'nün, ifadesinde, H.H.Ç'yi korkutmak için evinden pompalı tüfeği getirdiğini ve kazara ateş ederek arkadaşını vurduğunu söylediği öğrenildi.