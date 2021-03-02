Elazığ'da yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Elazığ'da yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı

Elazığ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle nikah daireleri ile düğün salonları faaliyete geçti.

Elazığ'da yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı
AA

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan kentte, Elazığ Belediyesi Kültür Park Evlendirme Dairesi, evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikahlarını açık alanda, terasta kıydı.

Nikah memuru, gelin ve damat ile iki şahidin katılımıyla gerçekleştirilen törenlerde, yeni çiftler, dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Çiftlerin evlilik cüzdanlarının dezenfekte edilerek takdim edildiği törende, hatıra için çektirilen fotoğraflarda çok az kişi yer aldı.

Evlenmek üzere Elazığ Belediyesine başvuran çiftlerden Fatma Bal ve Abdullah Aydoğdu, açık havada kıyılan nikah töreninde, evlendirme memuru Özkan Demirel'in huzurunda evlendi.

Gelin Fatma Bal, salgın nedeniyle 3 aydır erteledikleri nikahlarını bugün kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması temennisinde bulunan Bal, "3 aydır bu mutlu günümüzü bekliyoruz, çok şükür bugün geldi, kısıtlamalar kalktı, çok mutluyuz. Allah herkese böyle bir günü nasip etsin inşallah. İnşallah herkese nasip olur, bugün en mutlu günümüz." dedi.

- Düğün salonu işletmecileri konuklarını bekliyor

Düğün salonu işletmecisi Serkan Gürtürk ise kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem ve ardından Kovid-19 salgınından, bir çok işletmenin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen sabırla bu kötü günlerin geçmesini beklediklerini ve yayımlanan yeni genelgenin az da olsa kendilerini rahatlattığını aktaran Gürtürk, şöyle konuştu:

"Biz buradan düğün yapmak isteyen çiftlerimize çağrıda bulunuyoruz. Bütün Elazığ'daki salonlarımız ve kendi işletmemiz, salgın kurallarına uygun şekilde dizayn edilmiş durumda. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda çalışmalarımızı, hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bir an önce düğün yapmak isteyen çiftlerimiz gelip randevularını alsınlar, rezervasyonlarını yapsınlar."

Düğün salonu yetkilisi Ferhat Aslan ise yeni genelge ile düğünlerini yapmak isteyen çiftlerin kendilerini telefonla arayarak ya da bizzat gelerek randevu talebinde bulunmaya başladıklarını dile getirdi.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamadan dolayı bazı çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldıklarını ancak devletin çalışanlara sağladığı 1400 liralık ödeme ve yardımlarla bu zorlu süreci atlatmayı başardıklarını anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Düğün yapmak isteyen çiftlerimiz ve konuklarımız gönül rahatlığıyla gelebilirler, düğünlerini yapabilirler. Tabi bu bir saat içerisinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz, bu mutlu günlerinin güzel geçmesini sağlayacağız. Yine bu bir saatlik tören için yüksek meblağlar değil ona göre fiyat sağlayacağız, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çerçevesinde düğünlerimizi gerçekleştireceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geleceğin Sineması jüri başkanı Zümrüt Arol Bekçe
KÜLTÜR-SANATGeleceğin Sineması jürisi
Türk sineması Berlin'de tanıtılacak
KÜLTÜR-SANATTürk sineması Berlin'de tanıtılacak
Borusan Sanat bu hafta iki muhteşem konserle baharı karşılıyor
KÜLTÜR-SANATBorusan Sanat'ta 'Baharı Karşılama'
Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu Çehov'un 'Ayı'sıyla Dijital Sahne'de
KÜLTÜR-SANATÇehov'un 'Ayı'sı Dijital Sahne'de
'Süper Öğretmen' oyunculuk teklifi alıyor
KÜLTÜR-SANAT'Süper Öğretmen'e oyunculuk teklifi
Kazakistan'da Türkçe Kurslarına Rekor Başvuru
KÜLTÜR-SANATTürkçe Kurslarına Rekor Başvuru
Türkiye ve Azerbaycan arasında Birinci Kültür Karma Komisyon Toplantısı yapıldı
KÜLTÜR-SANATProtokol imzalandı
Moujan Rajaei: 'Türkiye'yi temsil edeceğim, daha ne olsun?
KÜLTÜR-SANATRus Moujan Türkiye'yi temsil edecek
Çağatay Ulusoy'un yeni filmi 'Kağttan Hayaller'den fragman geldi
KÜLTÜR-SANAT'Kağttan Hayatlar'dan fragman geldi
Aydemir Akbaş: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti
KÜLTÜR-SANATAydemir Akbaş sünnet oldu