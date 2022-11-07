1 kilo esrarı cips paketlerine gizlemişler 

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, cips paketlerine gizlenen 1 kilo toz esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin uyuşturucu madde kaçıracağı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler M.P. ve Ü.Y.'nin bulundukları araç tespit edilerek, ElazığDiyarbakır yolunda durdurulup arandı. Aramada, şüphelilerin çantalarındaki cips paketlerine gizlenmiş 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-07 10:34:08



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