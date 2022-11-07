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1 kilo esrarı cips paketlerine gizlemişler 

DHA

1 kilo esrarı cips paketlerine gizlemişler 


Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, cips paketlerine gizlenen 1 kilo toz esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin uyuşturucu madde kaçıracağı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler M.P. ve Ü.Y.'nin bulundukları araç tespit edilerek, ElazığDiyarbakır yolunda durdurulup arandı. Aramada, şüphelilerin çantalarındaki cips paketlerine gizlenmiş 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2022-11-07 10:34:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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