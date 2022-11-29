Oğlunun şehadetinin 7'nci yılında yazdığı şiir duygulandırdı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde 7 yıl önce şehit olan Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in annesi Aynur Aydemir, oğlu için yazdığı şiiri dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
Derik ilçesinde 7 yıl önce yürütülen çukur operasyonları sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir´in annesi Aynur Aydemir, şehit oğlu için şiir yazdı. Anne Aydemir tarafından bestelenen türkü, şehidin dayısı Evre Kara tarafından okundu. Anne Aynur Aydemir'in `Nenni Sezerim´ adlı şiirini dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Anne Aydemir'in şehit oğlu Sezer için yazdığı şiirin mısraları şöyle:
Bahçesi yeşil çamlar, kuşlar dalında ağlar,
Yiğit beyaz kundakta, nenni Sezer´im nenni
Harput´tan eser rüzgar, tozu dumana katar
Yiğit toprakta yatar, nenni Sezer´im nenni
Semada allı bayrak, gölgesinde er yatar,
Vatan sana minnettar, nenni Sezer´im nenni
(DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA
2022-11-29 19:20:27
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