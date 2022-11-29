Oğlunun şehadetinin 7'nci yılında yazdığı şiir duygulandırdı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde 7 yıl önce şehit olan Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in annesi Aynur Aydemir, oğlu için yazdığı şiiri dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Derik ilçesinde 7 yıl önce yürütülen çukur operasyonları sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir´in annesi Aynur Aydemir, şehit oğlu için şiir yazdı. Anne Aydemir tarafından bestelenen türkü, şehidin dayısı Evre Kara tarafından okundu. Anne Aynur Aydemir'in `Nenni Sezerim´ adlı şiirini dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Anne Aydemir'in şehit oğlu Sezer için yazdığı şiirin mısraları şöyle:

Bahçesi yeşil çamlar, kuşlar dalında ağlar,

Yiğit beyaz kundakta, nenni Sezer´im nenni

Harput´tan eser rüzgar, tozu dumana katar

Yiğit toprakta yatar, nenni Sezer´im nenni

Semada allı bayrak, gölgesinde er yatar,

Vatan sana minnettar, nenni Sezer´im nenni

(DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

2022-11-29 19:20:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.