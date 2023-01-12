Yapımı süren meydanda zemin çöktü, çöp kamyonu devrildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da çöp toplama aracı, yapımı süren meydandan geçerken yaşanan çökme sonucu süs havuzu için açılan yaklaşık 1 metre derinliğindeki bölüme devrildi.

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda meydana geldi. Çöp toplama aracı, yapımı devam eden meydandan geçerken çökme oldu. Çökmeyle birlikte araç, süs havuzu için açılan 1 metre derinliğindeki alana devrildi. Olayda yaralanan olmazken, çöp toplama aracı getirilen vinçle çıkarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2023-01-12 13:46:10



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