Elazığ´da kardan kapalı 198 köy yolundan 193´ü açıldı (2)

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



5 KÖY YOLUNUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Elazığ´da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 198 köy yolundan 193'ü ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araçla, açılan yolların tekrar kapanmaması ve kapalı durumda bulunan 5 köy yolunun da açılması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-29 20:05:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.