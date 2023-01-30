Elazığ'da dağ keçisi ile yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçisi ile yaban domuzu sürüsü, dron ile havadan görüntülendi.

Dron pilotu Mehmet Yılmaz, doğa görüntüleri çektiği sırada karda yiyecek arayan yaban keçisi ile domuz sürüsüne rastladı; o anlar kayıt altına alındı. Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçisi ile yaban domuzu sürüsü, bir süre kar üzerinde koştuktan sonra gözden kayboldu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2023-01-30 12:36:59



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