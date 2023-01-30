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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da dağ keçisi ile yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi

DHA

Elazığ'da dağ keçisi ile yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçisi ile yaban domuzu sürüsü, dron ile havadan görüntülendi.
Dron pilotu Mehmet Yılmaz, doğa görüntüleri çektiği sırada karda yiyecek arayan yaban keçisi ile domuz sürüsüne rastladı; o anlar kayıt altına alındı. Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçisi ile yaban domuzu sürüsü, bir süre kar üzerinde koştuktan sonra gözden kayboldu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2023-01-30 12:36:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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