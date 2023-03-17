Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kaldırımda yürürken tabancayla ateş açılan C.B. yaralandı. C.B. hastaneye kaldırılırken polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, gece saatlerinde Gazi Caddesi´nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen C.B'ye., kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, C.B. vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan C.B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-03-17 10:06:57
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