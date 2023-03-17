Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Bu kıyafetler M.Ö. yaşayan bir genç kıza ait!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kaldırımda yürürken tabancayla ateş açılan C.B. yaralandı. C.B. hastaneye kaldırılırken polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Gazi Caddesi´nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen C.B'ye., kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, C.B. vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan C.B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-17 10:06:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.