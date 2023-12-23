Elazığ'a şehit ateşi düştü PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan´ın (22) acı haberi, Elazığ´daki baba ocağına ulaştı. Baba Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından 'Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana' paylaşımı yaparken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan´ın (22) acı haberi, Elazığ´daki baba ocağına ulaştı. Baba Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından 'Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana' paylaşımı yaparken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Elazığ´ın Güneykent Mahallesi´ndeki ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehidin ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, baba Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından 'Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana' paylaşımı yaptı.