Keban Müftüsü Meşe, görevine başladı

Keban İlçe Müftülüğüne atanan Murtaza Meşe, görevine başladı.

Murtaza Meşe Keban'a geldi.

Görevine başlayan Meşe, Keban'ın güzel bir ilçe olduğunu belirterek, burada görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.