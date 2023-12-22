Keban Müftüsü Meşe, görevine başladı
Keban İlçe Müftülüğüne atanan Murtaza Meşe, görevine başladı.
Keban İlçe Müftülüğüne atanan Murtaza Meşe, görevine başladı.
Murtaza Meşe Keban'a geldi.
Görevine başlayan Meşe, Keban'ın güzel bir ilçe olduğunu belirterek, burada görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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