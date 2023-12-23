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        Elazığ´da polisten 'Mamun' operasyonu: 8 gözaltı

        ELAZIĞ´da polisin çeşitli tarihlerde meydana gelen asayiş olaylarının faillerine yönelik gerçekleştirdiği `Mamun´ isimli operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:05
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        Elazığ´da polisten 'Mamun' operasyonu: 8 gözaltı
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        ELAZIĞ´da polisin çeşitli tarihlerde meydana gelen asayiş olaylarının faillerine yönelik gerçekleştirdiği `Mamun´ isimli operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama, araç kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen `Mamun´ isimli operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 17 kez ruhsatsız tabanca ile yakalanarak hakkında işlem yapıldığı belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız tabanca, 81 fişek, 1 kılıç, 2 kesici alet,1 dolu kartuş, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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