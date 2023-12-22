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        Elazığ'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:57
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        Elazığ'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Gölpınar Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısına tamirat için çıkan 2 çocuk babası Ö.Y. (34), dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ö.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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