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        Murat Nehri'nde kaybolan Burak'ı arama çalışmaları 5'inci gününde

        ELAZIĞ'da sıcak havadan bunalıp, girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'i (14) arama çalışmaları 5'inci gününde 294 personel ile devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:12 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:15
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        Murat Nehri'nde kaybolan Burak'ı arama çalışmaları 5'inci gününde
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        ELAZIĞ'da sıcak havadan bunalıp, girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'i (14) arama çalışmaları 5'inci gününde 294 personel ile devam ediyor.

        Olay, 7 Haziran'da akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Burak Süner ile arkadaşları sıcak havadan bunalarak Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner'in bulunması için yapılan çalışmalar, 5'inci gününde de sürüyor. Şu ana kadar Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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