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        Elazığ'da mahsur kalan hasta, yol açılarak hastaneye yetiştirildi

        ELAZIĞ'dakardan kapanan köy yolunu açan ekipler, mahsur kalan hastayı hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:20
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        Elazığ'da mahsur kalan hasta, yol açılarak hastaneye yetiştirildi
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        ELAZIĞ'dakardan kapanan köy yolunu açan ekipler, mahsur kalan hastayı hastaneye ulaştırdı.

        Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyünde rahatsızlanan kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Bölgeye giden ekipler, kar nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce İl Özel İdaresi'ne haber verdi. Ekiplerin çalışması ile yol açılırken, hasta ambulans hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan Sivrice ilçesi Gözeli kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan TIR, İl Özel İdaresi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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