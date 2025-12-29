Elazığ'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.
Altıyaka köyünün Dede mezrasında, C.O'ya ait konteynerde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.
