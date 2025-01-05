Elazığ'da kar yağışı; kayak merkezi yolunda araçlar mahsur kaldı

ELAZIĞ’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Elazığ’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışması sürüyor.